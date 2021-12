Je suis entrain de me les remater en cette période de fin d'année et que dire ça a très bien vieilli ! Toujours aussi épique ce combat dans les airs entre Gandalf et le Balrog, avec les chœurs derrière bon sang quand Gandalf attrape son épée !Ceux qui l'on vu à l'époque au cinéma votre mâchoire était par terre non ? Même en ayant lu le livre, la mise en scène et tout ça devait être quelque chose au cinéma !J'ai regardé aussi la trilogie du Hobbit dans un premier temps pour enchaîner avec celle du Seigneur des anneaux, et si le Hobbit reste regardable on est loin de la première trilogie quand même !