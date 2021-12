Alors la mythologie Écossaise sera à l'honneur dans la nouvelle bd de Saint Seiya vu par Jerome AlquierOn aura 12 généraux qui chaucun aura droit à ses subalternes, on aura une mechante comme Hilda et Un big boss qui ressemble un peut à ZeusIl y aura beaucoup de dramaturgie dans l'histoire des 12 généraux (inspiration Asgard) On notera aussi un nouveau chevalier issu de la mythologie grec crée de A à Z par Jerome. On notera aussi que les chevaliers d'or au complet feront des apparitions durant l'histoire, pas tous en meme temps bien sur.5 tomes sont prévu donc la sortie du premier tome serait prévu pour juin voir juillet 2022, Il sera décliné aussi en version collector qui bénéfiera d'un peut plus d'information sur Ikki et son armurePremier tome fera 54 pages donc 8 pages supplémentaires sur les shémas des armuresVoici le général principal qui aura le numero 12 gravé sur le frontD'autre imagesBoss principal qu'on ne verra pas sous ca vrais forme dans le 1 tome