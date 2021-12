En attendant d'avoir des horaires convenable pour jouer à FF14, j'ai décidé de me prendre Voice of Dragon. En vrai, c'est pas ma cane mais ça peut-être sympa.Sinon j'ai reçu quelque cadeaux de noël en avance, le best OST 2021 et un album de Aimer ( avec un petit autographe) et je me suis preco la figurine de Misato ( evangelion)