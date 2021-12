“Je suis toujours à la recherche de façons nouvelles et intéressantes de présenter The Game Awards à une nouvelle audience“, a déclaré Geoff Keighley, créateur, producteur exécutif et animateur des Game Awards. “L’émergence de nouvelles plateformes dédiées au métavers comme Core, et les expériences virtuelles étendues qu’elles permettent autour d’événements en direct, ont présenté une opportunité incroyable de donner aux fans une nouvelle façon interactive de découvrir le spectacle. Et étant donné qu’il s’agit du divertissement interactif, cela semblait parfait.”

Manticore Games dévoile Axial Tilt, un monde interactif qui sert de hub métavers dans Core, mais également sur Fortnite Creative, pour célébrer l'édition 2021 des Game Awards. Il y aura un tapis rouge virtuel, des mini-jeux et une soirée avec un DJ en invité spécial. En fonction des votes des joueurs, certains pourront gagner des prix exclusifs.