Voici le cinquième épisode de Pokémon Evolutions, la mini-série YouTube où l'on suit les évènements des jeux par le point de vu d'autres personnages non jouables.Cette fois on suit comment évolue le personnage de René, un jeune dresseur de Sinnoh en quête de battre son père le meneur de la Tour de Combat de la région.Prochains épisodes:- Jeudi 9 décembre : Le souhait (Hoenn)- Jeudi 16 décembre : Le spectacle (Johto)- Jeudi 23 décembre : La découverte (Kanto)Revoir les précédents épisodes : https://www.youtube.com/playlist?list=PLVXmcWvDTic8Y4JQV1-k9tdBeYrbqlzYb Les 18 épisodes de Pokémon Générations en français (qui couvre les évènements des jeux jusqu'à Pokémon X/Y) : https://www.youtube.com/playlist?list=PLVXmcWvDTic_mdZMrtcX_eP1E029yG088

posted the 12/02/2021 at 03:33 PM by masharu