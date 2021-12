Google vient de publier la liste des meilleurs jeux mobile sur leur plateforme Google Play en 2021. Pokémon UNITE gagne le titre de meilleur jeu mobile de l'année quand Garena Free Fire MAX (un énième clone de PUBG) gagne lui le choix des utilisateurs.- Pokémon UNITE- Garena Free Fire MAX- League of Legends: Wild Rift- MARVEL Future Revolution- Pokémon UNITE- Rogue Land- Suspects: Mystery Mansion- Inked- JanKenUP!- Knights of San Francisco- Overboard!- Tears of Themis- 7 Billion Humans- Bird Alone- Donut County- My Friend Pedro: Ripe for Revenge- Puzzling Peaks EXE- Cats in Time- Crash Bandicoot: On the Run!- Disney POP TOWN- Switchcraft- Towers- Chicken Police — Paint it RED!- League of Legends: Wild Rift- My Friend Pedro: Ripe for Revenge- Overboard!- The Procession to Calvary