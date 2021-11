Un jeu que j'attendais et ma patience a fini par payer, je l'ai trouvé en ocaz à 25 euros et j'ai bien eu raison d'attendre qu'il baisse son prix beaucoup trop court à mon goût qui pouvais à mon sens ce placer parmi les dlc de spiderman.

1 ans après les événements du premier opus on y retrouve le personnage de Miles Morales qui doit faire ces preuves en tant que nouveau spider man.



Graphiquement cela dépasse l'opus précédent les cinématiques sont encore plus détaillé et le plaisir de voltiger sur un New York enneigée est décuplé. Les quêtes secondaires sont beaucoup mieux amené grâce à l'appli mais sont toujours peu intéressantes. Le plus gros point noir réside selon moi à la répétition d'ennemis et le collectible à travers la ville qui est x2 par rapport au premier.

Par ailleurs très surpris par le scénario qui est d'un creux, le méchant osef et un peu wtf, je sais que là c'est une sorte de pause le calme avant la tempête pour Spiderman 2 mais y'avais moyen de rendre l'origin story de Miles plus credible, j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec le premier rien qu'aux enemies par exemple un copié collé sur Silver Sable et son unité c'est beaucoup trop moyen. Niveau gameplay c'est plus fluide et plus agréable mais parfois une difficulté mal dosé par rapport à la bioelectricité et une infiltration beaucoup trop simple.



Les plus :



- Graphiquement meilleur

- l'exploration de New York plus poussé (voltige, acrobatie)

- Les musiques

- Un gameplay Fraît et plus fluide.

- Quête secondaire mieux amené.

- le costume du film "New Generation"



Mais :



- Un scénario en mode "Pause déjeuner"

- Des personnages lisse et peu développé.

- Trop de collectible et quêtes secondaires peu intéressante.

- Des ennemis répétitif et un semblant de déjà vu.

- La difficulté parfois mal dosé.



16/20