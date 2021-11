15/ Ancestor : Humankind

14/ Life is strange 2

13/Katana zero

12/ The rise of the tomb raider

11/ Street of rage 4

10/ A way out

9/The pathless

8/ Creak



7/ Kingdom heart Dream Drop Distance

6/ Kingdom heart 3

5/ Sayonara wild Heart

4/ The last of us part 2

3/Death stranding

2/ The outer wild

1/ Final fantasy VII remake

HS : Zelda : the wind waker hd

HS : Final fantasy IX

Bonsoir à tous, bonjour à tous amis joueursEt oui, vous lisez bien, voilà mon top 15 des jeux finis en 2020 qui sort 1 mois avant 2022. Et pourtant, j'avais tout fais au fur et à mesure l'an dernier, pris des notes, quelquefois déjà rédigé, mais cet article sensé sortir 1 semaine après mon top machine est resté dans les bas fond de mon pc avec d'autres articles qui ne demande qu'à être fini.Il a fallu attendre un moment de motivation pour boucler ce top. Qu'il est loin ce temps où j'avais du temps....Bref, enchainons et allons droit au butTrop dur, trop compliquéAncestor est un jeu que j’ai beaucoup attendu et pas mal suivi car il est le premier jeu des studio panache, studio fondé par patrice Desilet, le père des Assassins’s creed. Le principe de diriger les premiers hominidés en mode survie dans la foret et de les faire évoluer jusqu’au mode bipédie dans la savane est vraiment alléchant.Et sur le papier, quand j’ai commencé le jeu, c’est énorme. Nous avons la charge de créer une tribus, d’explorer notre environnement, de tester diverses choses pour les apprendre, les assimiler et en tirer avantage. Ce jeu nous mets vraiment dans la situation de l’évolution des Hominidés. Car, à chaque nouvelle expérience, des neurones se forment et des capacités nouvelles apparaissent comme passer un objet d’une main à l’autre, manger des protéines animales, développer son ouïes et savoir identifier nos expériences. Ca tout le jeu le prend en compte et le sauvegarde.Patrice Désilet a poussé le concept d’apprentissage tellement loin qu’il nous explique quasiment pas les commandes et les possibilités de gameplay, c’est à nous de les découvrir en testant des choses comme nos avatar.Et c’est là que le bât blesse, car ça rends le jeu super compliqué et super dur. Combien de fois, j’ai tenté une expédition jusqu’à tomber sur un tigre qui me bloque sur un élément de décor et tue celui auquel j’avais une mutation génétique importante. Une fois, j’ai perdu tout mon clan jusque parce que je ne sais toujours pas comment parler avec les autres, ils me suivent, se font attaquer par un félin, reste accroché à un arbre et meurt de faim. Impossible de finir ce jeu. Il est trop durSuite osée car ce jeu reprends seulement le concept du précédent opus mais pas du tout les personnages, ni l’univers, ni les pouvoirs du retour temporels.Ici, le jeu nous raconte un road movie de deux frères qui ont été contraint de fuir et de fuguer du jour au lendemain. Nous incarnons Sam, grand frère d'un petit Daniel pour lequel nous avons affaire au même jeu d’aventure avec un système de choix qui impactera le cours des évènements et surtout la fin. Ici, la subtilité scénaristique réside en la présence du pouvoir destructeur de Daniel mais surtout de l’influence que Sam exercera sur son petit frère qui aura un impact important sur la fin.Franchement, je n'ai pas aimé car l'histoire n'est pas géniale, c'est décousu, les sujets abordés sont trop opportunistes et le gameplay ne révolutionne pas la licence. C'est so 2020.Digne successeurs de hotline miami avec ici un gameplay en vue de profil avec une bonne ost. Gameplay nerveux, sans temps mort qui t’oblige à t’apprendre de tes erreurs en recommençant rapidement.Ca a le gout d'un hotline, l'odeur d'un hotline, les sons d'un hotline avec une petite épice supplémentaire avec les ralentis, le gameplay à l'épée qui renvoie les balles. Mais ça ne m'a pas fait oublier les hotlines miami, même avec une histoire chelou à la hotline.Bon jeu tout de même.Suite directe du reboot car il reprends la trame scénaristique des personnages et des antagonistes ( la trinité). Il fallait que je me renseigne sur wiki tellement j’avais oublié ce point dans le premier reboot.The rise of tomb reprends la même formule que le premier avec un skin neige, montagne et ruine d’un régime communiste. La formule d’un monde quasi ouvert, se débloquant au fur et à mesure de la progression, avec beaucoup de point de sauvegarde via les feu de camps. Le tout avec une pointe d’action à la uncharted.Si à l’époque, le premier tomb raider était excellent car il proposait une valeur ajoutée par rapport à uncharted tout en s’en inspirant, faire ce jeu en 2020 parait très vieillot. Les mécaniques de gameplay sont dépassées avec des collectes d’item à tout bout de champs, des map remplie de collectables, des actions vu et revu et une histoire classique, le tout avec des personnages mal joués. Après uncharted 4 et TLOU2, c’est très dur.Le point positif reste l’exploitation des tombes annexes, déjà présente dans le premier, mais qui nous rappelle l’essence de tomb raider. Dommage que ce soit annexe.Bref, un épisode que j’ai fais sans réelles émotions, c’était juste pour la culture générale.Il reste encore le dernier à faire…..N’ayant fait aucun street of rage avant, je commence le jeu en ayant un œil « neuf ». Les guillemets sont là pour dire qu’ils ne sont pas vraiment neuf malgré la méconnaissance de la série car il y a connaissance du genre.Le beat them all a été un genre clef et phare dans l’époque des jeux d’arcade. C’est un genre facile, jouable en coop à deux. J’ai usé et dépensé des francs et des dirhams pour jouer à double dragon, final fight ou cadillac dinosaur.Street of rage est un cas à part car je n’ai jamais croisé ce jeu dans une borne d’arcade, c’est toujours un jeu accessible sur une console de jeu sega ( megadrive ou game gear).Beaucoup m’ont parlé de cette licence et je connais son ost sans y jouer.Après l’avoir fini, j’ai trouvé le jeu alliant à la fois l’ancien et le nouveau. La technique d’aujourd’hui sert bien le jeu sans le dénaturer. J’ai senti, en effet, une ambiance et une jouabilité très arcade.L’OST est bonne et se devait d’être bonne pour ne pas dénaturer l’essence du jeu.Le jeu est plaisant dans l’ensemble et le dernier niveau est vraiment chiant.Un des rares jeux fait en ligne avec un cousin. Le confinement a réussi à nous mettre d’accord pour le faire ensemble. Le concept est génial, il n’y a rien à dire avec des phases sympa.Histoire classique mais bon moment. Mix entre jeu narratif et action en moyen.Concept qui mérite d’être exploité, il en faut d’autre. Après brother et celui-là, j’attends le prochainC'est un jeu que j'ai fais à la toute fin d'année, le classant comme le dernier jeu de l'année 2020 pour ma part. J'étais curieux de jouer à ce jeu étant donné que les développeurs derrières étaient ceux qui ont fais Abzu. Et Abzu fut un jolie jeu artistique pour ma part.Et pour The pathless? Et bien il possède également une jolie patte artistique mais pas aussi marquant que son grand frère. Ca reste tout de même très plaisant à voir, avec de belles contrées lointaines dans un monde semi ouvert. Chaque territoire est basé sur une saison (printemps, été, automne et hiver) et leur libération de leur maléfice, en battant le boss, révèle toute leur beauté ce qui est en soi une belle récompense.Le gameplay du jeu est assez étrange car il se base sur des déplacement libre mais la course est complétement dépendante de ton habilité à toucher les cibles (présentes partout) avec ton arc. Nous arrivons à une sorte de mix entre jeu de plateforme et jeu de rythme. C'est original mais pas du tout fun pour ma part.Il n'empêche que ça reste un jeu sympathique, avec une durée de vie juste, un gameplay nouveau mais très répétitif et une histoire classique mais plaisante.Un petit jeu fait par la même équipe de machinarium, amanita design. Un petit de jeu de puzzle à la patte graphique très reconnaissable du studio et tout aussi beau. Totalement sublimé en 4k d’ailleurs. Ici, ce n’est plus un point n click mais divers tableau de puzzle à la abe’s odyssey. C’est beau, c’est plaisant, pas trop facile et pas trop dure, et bonne durée de vie. Un jeu juste bien dosé, dans lequel nous incarnons un humain qui tombe dans un château fantastique immense qu’il faudra explorer de fond en comble. Toute la narration est visuelle et vite compréhensible. Un bon petit jeu indé.Bon jeu, bon concept. Histoire encore plus compliqué que compliquée. Combats géniaux, surtout les boss. Bien dur d’ailleurs.Système de propulsion bof bof, système de liens moyen, sorte de gf à la ff8, système de switch sora/ rikku pénalisant sur un boss où il te reste un coup à donner.Monde Disney très sympathique. Les derniers sont géniaux, fantasia, les mousquetaires. Tron, nul à chier de chier.Gameplay qui reste néanmoins solide et qui, pris seul, est un jeu avec une bonne histoire.Ce n’est pas le meilleur mais il est là pour mettre à jour Sora et Rikku de toutes les autres aventures faites sans eux et de connaitre tous les tenants et aboutissant pour KH3.Permet aussi de donner le même subterfuge que KH CoM pour donner excuse à Sora d’être rebooter, histoire de ne pas être trop fort à début de KH3.La première chose qui m’a choqué est sa réalisation. La première envolée dans le monde d’Hercule, un monde mainte fois visité, m’a étonné. Je ne m’attendais à un tel niveau de réalisation. Une telle richesse dans le monde, le pot-pourri de tous les gameplay des autres kingdom heart et des mondes gigantesque sans temps de chargement. La sensation de vivre une expérience dans une attraction d’un parc d’attraction.Le jeu est globalement bon, avec une réalisation au top. Un dynamisme de dingue au niveau des combats et un choix de mouvement assez conséquent.Bémol, les attractions trop longues à force.Le choix des mondes Disney est judicieux et nous découvrons de belles nouveautés. Par contre, je trouve le traitement de certains mondes sous-estimés. Je pense à celui de toy story où l’histoire n’est pas géniale du tout.Venons en à l’histoire,c’est justement l’histoire canonique la vraie épine du pied du jeu. Kingdom heart 3 récolte ici l’ensemble des histoires alambiquées des opus précédant. A tel point, que nous avons vraiment l’impression que les développeurs voulaient en parler au dernier moment repoussant l’échéance jusqu’au point de limite. La vraie formule de kingdom heart était de visité des mondes Disney avec chacun une petite histoire, le tout lié par une histoire simple reliant Sora à son aventure. Dans le 1, c’était simple et efficace.Puis arrivent les spin off qui deviennent canonique, en ajoutant un héro qui dort, des gens en capuches très ridicules et hors propos, des doubles, des origins story et même des voyages temporels. Tout ça a rendu l’histoire inutilement trop complexe pour la formule initiale d’un kingdom heart.Et kingdom heart 3 n’a pas déroger à la règle, nous sommes face à une visite de mondes Disney, rien de plus, rien de moins.C’est un bon kingdom heart mais l’histoire liante est plus devenue un handicap qu’une qualité. Attendre KH3 pour son histoire canonique est la chose à ne pas faire.Jeu qui a été une pure bouffée d’air frais. Un jeu qui a une ambiance girly mais possédant un concept sympathique. C'est un jeu de rythme mêlant jeu de course, jeu d'esquive et musique. Je n'ai pas pu tout faire notamment les face b, mais ce jeu reste toujours dispo sur ma console pret à être lancer à n'importe quel moment pour une courte partie de fun.J’ai kiffé le fait d’écouter un album tout en jouant.Excellent jeu, d’une réalisation impressionnante.Le travail sur les décors est incroyable regorgeant de détails. Comme le premier épisode, les décors racontent une histoire. Les décors sont moins variés que celui du 1 car nous ne voyageons pas tant que ça et nous restons à Seattle sur la majeure partie de l’aventure. Mais nous avons une grande richesse de décors tout de même. Seattle renferme une grosse histoire où l’eau tient une grande importance. C’est en me renseignant que j’ai découvert que les américains surnommait cette ville « rain city » et cela se ressent à fond dans le jeu. L’eau et la nature ont repris le dessus sur la ville, de grands courants d’eau traverse la ville et beaucoup de haute herbes envahissent la ville. Les ponts se sont effondrés, certains immeubles aussi. Seattle est une ville qui a pris la pandémie de plein fouet, détail vu à l’hôpital. Mais Seattle a connu plusieurs phase dans sa vie post apocalypse, à savoir la vie sous le règne de la Fedra, organisation gouvernemental, qui a céder un peu comme d’autre ville du 1 à l’insurrection populaire d’un autre groupe les WLF. La transition ne s’est pas faite tranquillement. Et puis, nous découvrons un autre groupe installé à Seattle, les séraphites. Venu pacifiquement au début, avec une acceptation des Woft et qui a tourné à la guerre par la suite. Voilà ce que racontent les décors de TLOU2.Ce que j'ai moins aimé est la redondance de la mécanique de jeu. Je le sentais. Si TLOU était la synthèse d’une génération de jeu, il fallait que TLOU2 le soit pour cette génération et ce n’est pas le cas. TLOU2 s’inspire complètement du gameplay du 1 qui est aujourd’hui dépassé. Et ça se voit, nous sommes devant les mêmes phases de gameplay avec des arènes, du loot, des couloir puis des arènes à murets et encore des couloirs. Ca ne s’arrête jamais.Le bon point est que chaque phase d’arène propose une petite ambiance différente. Dans des hautes herbes, dans le noir, en vertical avec de l’eau, mais c’est redondant.La seule folie en adéquation avec son époque est sa phase avec Ellie et Dina dans un centre-ville de Seattle en monde semi ouvert. Là ça changeait.Cette partie négative est donc la plus importante et celle qui plombe le plus le jeu malgré une réalisation au poil et un rythme en général bien maitrisé.Au niveau de l’histoire,Voilà le point de division au sein des joueurs. Personnellement, j’ai trouvé l’histoire pas si originale que ça .Mais par contre elle propose quelque chose de couillu et géniale dans sa manière de raconter les choses. Ça parle de la vengeance et du cercle vicieux de la violence entrainant la violence.De mon point de vue, j’ai trouvé l’histoire d’Ellie et sa quête de vengeance classique et ennuyante. Voir cette fille vouloir se venger malgré tous les signaux disant que la balance bénéfice/ risque penche à fond sur risque, c’est étrange. J’ai donc parcouru les aventures d’Ellie sans réel envie, juste envie de finir le jeu, un nieme jeu tps, un TLOU 1.5 sans le coté voyage du premier en beaucoup moins profond. Heureusement que la fin du jeu rattrape tout d’ailleurs.Puis arrive la seconde partie avec Abby, et là j’ai trouvé ça osé.Là j’ai trouvé le jeu intéressant. Là je me suis rendu compte que la partie Ellie servait à planter le décor et que le vrai jeu TLOU2 avec son vrai propos commençait. Tout est mis en perspective par la suite, toutes les actions d’Ellie ont une nouvelle répercussion et je me suis surpris à apprécier Abby et détester Ellie au fur et à mesure du jeu. Bien que les actions d’Abby sont les même que ceux d’Ellie à des temporalités différentes. Abby a été obsédé par la vengeance pendant des années, jusqu’à saouler ses amis pour retrouver Joel. Cela lui a privé de vie sentimental, de bonheur jusqu’à accomplir sa vengeance. Mais cette vengeance entraine une autre vengeance, celle d’Ellie qui, à son tour, devient une némesis. Indirectement, elle a provoqué la morts de ses amis proches.Et de ce point de vue, je trouve qu’Abby est plus noble qu’Ellie car elle épargne les autres à l’inverse d’Ellie. De plus, l’histoire d’Abby est plus intéressante car nous nous rendons compte de la guerre entre les Wolf et les scars, conflit dont nous passons totalement à côté avec Ellie. Et d’ailleurs je me suis toujours demandé comment elle arrivait à passer tous les postes de garde, tout simplement car dans le même moment une guerre importante se préparant.Abby est intéressante dans son aventure via son gameplay. Le Jour 2 est particulièrement énorme avec une ascension vers des building, une découverte du monde de scarf, puis une descente littérale aux enfers via des immeubles complétement infecté avec des couleurs chaudes inspirant le danger. Il y avait un coté silent hill, survival horreur énorme jusqu’au climax à l’hôpital et son boss inédit.Même le jour 3 est cool avec le fond de guerre civil.Bref, vous avez compris, j’ai préféré l’histoire d’Abby et j’ai commencé à moins apprecier Ellie. Cela dit, sa confrontation avec elle était douloureuse car j’étais persuadé qu’éllie allait mourir.La nouvelle clémence d’Abby est bien trouvée car elle a compris et arrive enfin à briser son cycle de vengeance.Arrive ensuite, la dernière partie. Le jeu n’est pas encore fini !!! Ellie passe par une phase red dead redemption avant de replonger dans sa vengeance. A ce moment-là, je suis venu à détester Ellie bien qu’à froid l’histoire montre que c’est compréhensible. Les flash de Joël la hante malgré cette paix, il lui faut en finir avec ça.La confrontation entre les deux protagonistes affaiblis est bonne et désagréable en même temps.La fin porte à plusieurs interprétations comme le 1. Vengeance non faite, le flash de Joël à la vue du sang, puis dans l’eau. Signification du dernier flashback ? Cycle de vengeance brisé pour Ellie aussi. En adequation avec la thématique ?Ellie a tout perdu, son bonheur, ses doigts et son lien avec Joel. Libéré de Joel ? Désespoir ?Après mûres réflexions et discussion la discussion en fin de jeu entre Joël et Ellie porte sur le thème du pardon, ce qui explique l’abandon soudain d’Elly dans sa quête de vengeance suite à son flash de Joel jouant de la guitare.The last of us 2 est le resident evil 2 de la saga, l’empire contre-attaque ou le temple maudit. Un épisode sombre, atypique, dénuée d’espoir et clos.Plus le jeu murit en tête, plus il se bonifie.Plus je pense aux différents aspects du jeu, son message, son gameplay, son histoire, plus je me dis que rien n’a été laissé au hasard.Au final, je trouve ça incroyable le jeu produit avec un tel temps de développement avec le matériel donnés. Nous sentons que Kojima a beaucoup travaillé son sujet, s’est instruit et pose énormément de réflexion. C’est en finissant le jeu que nous nous rendons compte que c’est son jeu le plus aboutie. Nous retrouvons beaucoup de kojima au final avec une structure de narration très sensible à mgs3 avec des révélations de dernières minutes sur les actions de certains personnages avec un autre point de vue.Les messagesDeath stranding possède un message à penchant écolo, ça parle d'extinction mais très difficile d'aller loin dans ce jeu sans spoiler le jeu.Le confinementC'est là qu'on voit que Death stranding a été en avance sur son temps en traitant l’isolation lié au confinement de l'humanité tout entière et complètement coupé les uns des autres. On sent bien que kojima avait pas mal potasser le sujet.Le repli sur soi de façon totale n'est pas la meilleure solution mais c'est le partage qui résout les problèmes. Je prends justement l'exemple de la mission de la femme de l'alpiniste malade qui a pu mettre mis en contact avec un médecin grace aux communication rétablie entre les deux lieux.Avec la présence du BB, le sujet de la paternité est abordé. Là aussi, dur de ne pas spoiler.Le gameplay volontairement laborieux, qui ne se répète jamais au final avec un juste dosage des ajouts des nouvelles capacités.Les graphismes sont sublimes avec de beaux paysages. J'ai eu une bonnes sensation de voyages, de préparer des grandes expéditions vers l'inconnu en se préparant en préalable surtout dans les montagnes enneigées.Pour les défauts, le fait de n'avoir qu'un gameplay de livreur. Soyons honnête, ça aurait pu être mieux. Les personnages sont trop caricaturaux. Trop de symbole abstrait,. Par moment Kojima veut trop vouloir tirer sur les larmes, c'est trop grossier. Et puis cette obnubilation pour les USA....Malgré tout, ce jeu a été pour ma part génial.Pour résumer brièvement le jeu je dirais que c’est un mix entre subnautica et the witness, mais en réalité c’est beaucoup plus complexe que ça.Si mon premier du top ne serait pas sorti cette année, il serait aisément premier dans ce top mais il va assurément être haut dans mon top de jeu de cette génération.Ce jeu d’exploration spatiale est un chef d’œuvre de jeu vidéo et après avoir fini le jeu, je me rends compte du boulot minutieux digne d’un mécanisme de montre de poche réalisé.The Outer Wild parait au début comme un n-ieme jeu indépendant à la première personne, les contrôles sont un peu compliqué et les commandes en apesanteur dur. C’est d’ailleurs pour cela que le début du jeu, qui est un tutoriel, est absolument important car il y a dedans tous les outils nécessaires pour la suite du jeu.Puis au fur et à mesure, le jeu se dévoile et je me suis fait happer. La disposition des éléments de game design sont intelligemment imbriqué pour que je me tape des Eureka mémorable.Ce jeu est à ranger dans la catégorie puzzle narratif et le mur de la 4éme dimension vole en éclat et pousse le concept à un niveau différent. Car ce n’est pas notre avatar qui acquiert l’expérience et ressource nécessaire pour avancer dans le jeu, non non….. Cette expérience, c’est justement Nous, le joueur qui en bénéficie. Par diverses observations, expériences et lectures, nous comprenons de plus en plus le monde dans lequel nous jouons ainsi que son objectif alors qu’à aucun moment il n’a été précisé. Ce moment où ce monde nous parait tellement compliqué jusqu’au moment où toutes les pièces de puzzle sont emboitées, où tous les évènements pourtant si obscurs deviennent si claires. Tous ces indices savamment disséminées où tous ces éléments étaient déjà là.A tel point que cette qualité devient un défaut sur la rejouablité en new game + car il est impossible d’oublier nos connaissances acquises et le jeu peut se finir en 15 minutes. .C’est dans ces moments que je suis content de continuer le jeu vidéo car il y a des jeux comme ça qui apporte un nouveau truc à l’édifice et en nous faisant jouer à des expériences jamais vu auparavant.Brillantissime.Et encore je ne parle pas du dlc sorti en 2021.Ce jeu a contexte vraiment particulier pour moi.Déjà, c'est un remake de final fantasy 7, l'un des meilleur jeu auquel j'ai joué.Final fantasy 7 a été pour moi un jeu mémorable, j'ai vécu avec ce jeu, j'ai vibré avec ce jeu, j'ai pris claque sur claques. Tout est excellent pour moi.Et bien final fantasy 7 remake a réussi à me mettre dans le même état qu'à l'époque et ça c'est dingue.La mise en scène qui sublime le matériaux d'origine.Squarenix sait qu'il s'adresse au fan du premier jeu et se permet de s'adresser indirectement à nous via les fantômes.Final fantasy 7 remake ne sera pas réellement une pure copie refaite du matériel d'origine. Ce sera un nouveau final fantasy 7 avec un nouvel état d'esprit. Et personnellement, j'aime cette prise de risque.Final fantasy 7 existe dejaFinal fantasy 7 remake m'a surpris et me laisse sans défense pour la part 2.Mais bien que ce remake se permet des libertés, il ne laisse pas tomber l'orginal. Il sublime sur des scènes ff7. L'arrivée au secteur 7 avec la vue du plateau de midgar, excellent.L'OST qui est sensationnel. Non seulement ils reprennent magistralement les musiques mais en plus elles sont évolutives à la Nier automata. C'est un sans fautes.Le systeme de combat est excellent, melant ATB et se modernisant en le rendant plus nerveux et plus impressionnant. Chaque personnage possède son propre gameplay.Bref, j'ai adoré ce jeu, d'autant plus que je l'avais en plein confinement de premiere vague.J'ai ri à la scène du honey bee.Merci à vous squarenix, j'attends de pied ferme la 2eme partie.C'est un jeu super beau malgré qu'il soit sorti il y a un moment. Il est mignon comme tout, possède de belles musiques et une bonne histoire pour un Zelda avec quelques rebondissements.De plus l'utilisation de la mablette de la wiiU est très utile nous permettant d'avoir accès à la map et à l'inventaire sans temps mort.Maisle monde ouvert de ce jeu est vide et sans grand intérêt. La map se découvre case par case et je n'ai pas trouvé ça amusant. Il faut des incessant aller et retour lors de la seconde partie quand il faut rechercher les fragments de la triforce.Les donjons sont bons mais j'ai au final un sentiment de jeu court et pas fini avec durée de vie artificielle. DommageJeu que j'ai refais avec mon fils, qui a bien apprécié. J’ai retrouvé les aventures de djidane, bibi et cie avec leur questionnement sur leur existence.C’est marrant mais mon avis n’a pas bougé d’un iota depuis que je l’ai fait il y a 20 ans. Ff9 possède un univers riche et original avec une histoire pas mal sur les 2 premiers tiers avant de tomber comme un soufflet au moment d’arriver sur Terra.Le système de jeu est pas mal avec des personnages aux classes bien distinctes, un système d’apprentissage en fonction des équipements et un système de compétence à gérer en fonction des points de cristaux. Ça donne un peu de stratégie.Par contre, le système de Transe est nul !Voilà, j'ai enfin pu sortir cet article en espérant que le prochain top de 2021 sortira beaucoup plus rapidementJe vous remercie de m'avoir lu et portez vous bien