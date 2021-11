Bonjour everyone, aujourd'hui j'aurais voulu savoir un peu vos retours sur le jeu. Le multijoueur, le gameplay, les graphismes, les musiques etc... Qu'en pensez-vous pour l'instant ?Pour ma part, étant fan de Halo, j'adore ce jeu ! Après pour pinailler un peu, les trucs que j'aime pas sont :- La physique des véhicules : c'est moi ou les mangoustes et Warthogs sont devenus impossibles à conduire ? Dès que j'en prends un, je me retourne 10 m plus loin avec mdr.- L'épée à énergie ; j'ai l'impression de me faire trancher à distance avecLa portée de fou qu'elle a dans le jeu !- La couleur de l'équipe adverse : ça me gène de voir des couleurs différentes (pour leurs amures). A chaque fois je me demande si c'est un ennemi ou pas... Il y a la surbrillance d'accord mais bon... peut-être avec le temps.- Le pistolet Plasma : il ne peut plus immobiliser les véhicules une fois chargé ?!!!A part ça, comme dit, j'aime beaucoup. Là, on sent vraiment la puissance du marteau anti-grav, les power-ups ne déséquilibre pas le game, au contraire ! Et puis le grappin quoiExtrêmement utile quand on sait s'en servir ! Et les nouvelles armes sont vraiment top