Si le premier projet de Skydance New Media sous la direction d'Amy Hennig sera officiellement un jeu narratif à grand budget en collaboration avec Marvel , il n'a pas encore été dit quelle licence sera à l'honneur.Néanmoins, dans le podcast FatMan Beyond où le scénariste Marc Bernardin (The Authority, Static Shock, Heroes Reborn, King in Black, Masters of the Universe : Revelation) a confié être dans le projet, le présentateur Kevin Smith a indiqué que de nombreuses personnes dans le chat avaient trouvé le nom de la licence. Tout porte à croire qu'il pourrait s'agir d'une adaptation vidéoludique sur Ant-Man, Les Quatre Fantastiques ou... Black Panther avec un open world dans le Wakanda.