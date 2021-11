Au nom de Firaxis Games, je vous remercie d'avoir partagé votre enthousiasme pour Marvel's Midnight Suns. Nous avons été ravis de voir votre réaction à tout, de l'annonce du jeu à la révélation de notre combat tactique basé sur des cartes. Marvel's Midnight Suns est un véritable projet de rêve pour l'équipe et nous ne pouvons exprimer à quel point c'est un honneur de créer quelque chose de nouveau dans l'univers Marvel.



Nous avons décidé de partager que nous avons pris la décision très difficile de déplacer notre fenêtre de lancement à la seconde moitié de 2022. Nous savons que de nombreux fans étaient impatients de jouer au jeu au printemps prochain, et cette décision n'a pas été prise à la légère. Nous avons décidé de repousser notre lancement parce que nous avons besoin de plus de temps pour en faire le meilleur jeu possible. Nous croyons en notre vision créative pour Marvel's Midnight Suns et nous voulons rendre justice en offrant une aventure inoubliable dans le côté surnaturel de Marvel. Ces mois supplémentaires seront utilisés pour ajouter plus d'histoire, de cinématiques et de polissage général et seront essentiels pour nous aider à faire de notre vision une réalité.



Merci de votre compréhension : vous êtes les meilleurs fans du monde.



-Jake Solomon, directeur créatif, et Garth DeAngelis, producteur principal de la franchise.

Alors que l'année 2021 touche à sa fin, nous tenions à faire le point sur Shovel Knight Dig ! Le développement se passe très bien, mais nous avons besoin d'un peu plus de temps que notre fenêtre de sortie initiale prévue ! Nous avons hâte de nous plonger dans Dig avec vous en 2022 !

Actualité 2-en-1, vous le voyez au titre Marvel's Midnight Suns de 2K / Firaxis Games et Shovel Knight Dig de Nitrome / Yacht Club Games sont repoussés. Le premier devait sortir en mars 2022, repoussé au delà de mi-2022. Le spin-off de Shovel Knight est quant à lui repoussé à une date ultérieure en 2022.Voici les communiqués respectifs :