Hier PlatinumGames a tenu un livestream depuis leur chaine YouTube et dans lequel notamment Hideki Kamiya s'est excusé car Sol Cresta, le shooter vertical en partenariat avec Hamster, ne pouvait sortir à la date du 9 décembre. C'est littéralement le titre du livestream. Néanmoins ils ont aussi présenté un peu plus largement le jeu.Sol Cresta est repoussé à une date ultérieure, probablement en 2022 vu la manque d'information.

posted the 11/03/2021 at 10:08 AM by masharu