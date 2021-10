Multi machines

Je suis fan de Tetris, et aussi fan de Mizugushi. Du coup le mélange des 2 à de quoi m'attirer. Je n'avais jamais fais gaffe que le jeu était sorti sur le live du coup j'ai sauté dessus en le voyant. Allez c'est parti pour quelques crises de nerfs !!+ Un Tetris ça ne meurt jamais, le principe ne vieillit pas quelle que soit la sauce à laquelle on le met.+ La patte Mizugushi immédiatement identifiable, et rien que ça, ça fait plaisir.+ L'univers visuel excellent. On retrouve un peu de Child of Eden et de Lumines !! J'adore.+ La coordination visuelle/musicale du tonnerre !! Avec une bonne installation sonore c'est juste du bonheur !!+ Bien costaud sur certains niveaux, mais on progresse quand même !!+ Le jeu à un truc, CE truc qui fait qu'une fois la manette en main, il est quasi impossible de décrocher. Un pur bonheur.+ Plusieurs modes de jeux-Vous avez intérêt à avoir une bonne croix directionnelle sinon le jeu vous fait comprendre votre douleur.-Idem pour l'installation sonore, clairement on perd en intensité si l'on a pas une bon casque où un bon ampli avec tout plein d'enceintes.-Certains changements de rythmes vraiment costauds quand même, notamment sur le niveau 10. Ce n'est même pas la vitesse qui nous flingue, mais le changement de rythme brutalInutile de tourner autour du pot, ce Tetris Effect est une petite pépite dans son genre, le genre de jeu que tu ne lâche pas quand tu y joues, et auquel tu rejoues avec plaisir à l'occasion. Il n'y a pas à dire, tout ce que touche Mizugushi devient de l'or. Ce créateur reste dans l'ombre des nom bien plus connus comme Miyamoto ou Kojima ... pourtant il n'en fait pas moins un travail tout aussi extraordinaire (et surtout plus dans mes gouts ha ha ha).Bref encore un excellent titre à mettre sur le compte du papa de SEGA Rally