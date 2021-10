Oui vous avez bien lu le titre, apparemment MS serait pas seulement entrain d'envisager le retour de KI, mais le développement de jeu se déroule déjà en ce moment même depuis un petit moment déjà, d'après l'insider Shpeshal_Nick de XboxEra , selon ses dires:Cependant il dit qu'il sait pas qui développe le jeu, mais aussi qu'il est sure que c e n'est pas Iron Galaxy:Bon rien à dire mis à part croisons les doigts:

posted the 10/19/2021 at 04:45 PM by foxstep