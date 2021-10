Salut tout le monde,



Je vais évoquer un sujet que je regarde de loin, celui des super héros car je voulais avoir les avis de ceux qui s'y connaissent pour "comprendre".

En effet, c'est un succès monstrueux quelque soit le support. Et, surtout, il n'y a aucun signe de fatigue et les records continuent d'être battus.



Pourtant, concernant les films, j'ai l'impression qu'ils sont ultra génériques avec juste des personnages qui changent et personnellement.



A votre avis pourquoi un tel succès ? Ressentez-vous une lassitude de voir les super héros servis à toutes les sauces ?



Merci d'avance pour vos avis objectifs, construits et sans aucune animosité bien sûr ;-)