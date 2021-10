Bonjour à tous





Je vais enfin pouvoir profiter de la fibre à ma nouvelle adresse fin novembre



Cette incroyable effet quand tu tape ton adresse et que tu vois que oui enfin tu es éligible.





J'avais le choix entre Orange Bouygues



J'ai eu envie de test la fibre 2Gbit du coup box ultym



Petite astuce vous faites comme si vous commander la fibre sur leur site et vous annuler votre panier, il vous rappelle 24h après pour savoir ce qui c'est passe



J'ai négocier la box à 22,99€ pendant 1 an ensuite je renégocierai ou je changerai d'operateur









Si quelqu'un à cette box ultym et peut me donner un aperçu de la vitesse des téléchargements de gros fichier 50 100go