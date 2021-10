Yo gamekyo, aujourd'hui 3 petit avis assez rapide sur 3 jeux d'un même studio : ryu ga gotoku des genies tout simplement.



Yakuza 7 : Pour info je ne connaissais pas la licence yakuza, jusqu'à celui ci le 7eme episode de la série avec un gros changement un basculement en jrpg.



Très rapidement globalement j'ai beaucoup aimé le jeu, un scénario très prenant qui nous laisse sans voix, graphiquement très beau même si les expressions facial des perso sont un peu limite parfois, cela m'a pas trop dérange durant les cinématique. En ce qui concerne la formule jrpg elle fonctionne bien, mais j'ai remarqué plusieurs bug de collision entre les ennemis ou obstacles. Concernant les perso du jeux il y en a peut être trop à mon goût, certains ne sont pas utile et d'autres sont central et sont moins mis en avant.



Les plus :



- Graphiquement très détaillé

-Les quartiers d'Isezaki Ijinchi, Kamurocho, Sotenbori magique avec beaucoup d'activités variées.

- le melange entre le wtf et le sérieux.

- un scénario brillant.

- des personnages haut en couleurs et Ichiban Kasuga.

- un tour par tour dynamique et tactique.

- d'une durée de vie conséquente.

- les musiques et la vostfr.



Mais :



- Parfois certains bugs de collisions ou obstacles durant le tour par tour.

- un poil dur pour le farm.



18. 5/20



JUDGMENT : Fait il ya quelques semaines ce jeu est une perle pour moi un chemin différent de celui de yakuza mais qui ce passe dans le même lieu . Yagami cette classe ! C'est rare d'avoir un jeu de détective aussi bien foutu et le scénario et ces perso pouah ces baffes j'en ai eu pleins.



Les plus :



- Yagami et Kaito cette classe absolue !

- des personnages secondaires très réussi et très attachant.

- un gameplay maîtrisé que ce soit les combat ou les enquêtes.

- Un scénario monstrueux qui nous tient en haleine jusqu'au bout.

- la ville de Kamurocho encore plus fun à visiter.

- le mariage toujours réussi entre le wtf et le sérieux.

- le lien avec la série Yakuza et ces nouveaux personages haut en couleurs.

- une difficulté bien dosé.

- Graphiquement très beau et très détaillé.

- la vostfr.



Mais :



- les combats un peu trop répétitif.

- pas de moyen de transport, trop d'aller retour.



19.5/20



LOST JUDGMENT : Fini il ya quelques jours, et je dois dire que je suis très satisfait le gameplay a été revu beaucoup de rajouts font rafraîchir les premiers idées du premier, des nouveaux personnages assez sympa mais qui font de l'ombre aux personages secondaires dont on c'est attaché. Malgré ça le thème du lycée et certaines choses sont très bien aborder, le message reste clair et très important. Côté scénario j'ai été moins emballé difficile de faire mieux que le premier, certains chapitres sont bien trop court à mon goût et parfois cela à tendance à tourner en rond. Pour ce qui est de la difficulté le jeu reste simple et plus facile à faire que le premier. Un 2eme opus aux gameplay plus abouti, le switch entre 2 villes différentes fait son effet, c'est très agréable à parcourir, les combats plus fluide et le rajout du style serpent apporte un équilibre de gameplay.



Les plus :



- Yagami et Saori au mieux de leurs forme.

- Graphiquement encore mieux que le premier.

- un gameplay plus abouti et plus complet

- Des rajouts très agréables (parkour, skate, accessoires)

- le style du serpent

- le switch entre les 2 villes

- le déclenchement des quêtes secondaires mieux amener.

- le scénario, son thème, son message.

- les quêtes lié au lycée et ces activités.

- la vostfr



Mais :



- Quelques chapitres assez court.

- une progression facile

- un scénario moins surprenant que le premier.

- les perso secondaires bien trop dans l'ombre.

- le lien avec Yakuza commence à s'estomper.

- ça aurais mérité plus développement sur certains perso.

- certains accessoires très peu mis en avant.



19/20





Pour le mots de la fin je veux absolument une suite avec Yagami et Ichiban Kasuga ! Un cross entre les deux serai magique.