Fraîchement racheté par Sony Interactive Entertainment pour renforcer les PlayStation Studios, Bluepoint Games travaillerait actuellement sur deux projets pour la PS5 à en croire "Millie Amand", un nouvel insider qui s'était fait passé à l'époque de l'événement Future of Gaming pour un responsable des statistiques chez YouTube et qui a récemment fait du teasing sur Wolverine avant le dernier showcase de Sony.- Le premier projet serait une création originale dont la durée devrait être similaire à celle de Spider-Man Miles Morales- Le deuxième projet serait un remake d'un jeu "bien aimé" (ce n'est pas MGS)

posted the 09/30/2021 at 07:29 PM by altendorf