Encore une passion qui coute cher ! Mais quelle bonheur de placer un disque sur une platine de qualité plus vieille que moi :POui les vinyles de JV coutent assez cher pour la plupart mais pas tous comme ici avec le remake de Demon's souls, 28€ à la Fnac avec un packaging plutôt sympa.Je sais que certaines reprises n'ont pas fait l'unanimité auprès des fans mais n'ayant pas fait l'opus sur PS3 je pars sans apriori.Les titres que je retiens et que j'ai grandement apprécié.- 00:00:00 Demon's Souls- 00:08:14 Storm King- 00:52:31 Flamelurker- 01:25:16 Return to Slumber