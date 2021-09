Bonsoir a tous.



Voila je suis a la recherche d'un nouveau PC pas trop cher sachant que je ne joue pas sur PC mais je regarde pas mal de films et de vidéos ( donc je souhaite quelque chose de bien a ce niveau la )



Je souhaite surtout qu'il ne rame pas lors de l'ouverture de dossier ou de disque dur etc.. ( mon DD a tellement de fichier qu'il met du temps a s'ouvrir )



En gros je cherche un bon PC de bureau pour les films et vidéos, qu'il tienne la route un bon moment au niveau de la rame pour tous ce qui est ouverture de fichier ou page internet multiple et un bon volume de stockage car je garde pas mal de truc



Bien sur avec toutes les connectiques possible ( port usb 3, wifi, lecteur de carte etc...



J'ai vu cette config sur leboncoin est ce un bon rapport qualité prix ?



Un ryzen 5 2600

Gtx 1660 super

32gb de ram

1 to de stockage et 256gb de ssd



Prix: 750euros



Merci d'avance