La derniere mise à jour majeure du logiciel de la PS5 a apporté l'audio 3d pour les hauts parleurs des Tvs, mais aussi la compatibilité avec des ssd NVME pour augmenter la capacité interne de stockage.Mais DF a découvert que cet maj avait permis aussi d'améliorer les performance sur certains jeux notamment avec le ray tracing activé.Par exemple sur devil may cray, le framerate gagne 1 fps:Exemple sur control:

posted the 09/22/2021 at 08:02 PM by kratoszeus