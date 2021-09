J’avais écrit de la version originale d’Okami que ce jeu était une œuvre intemporelle, grâce à sa réalisation et à son aventure, mais je me suis trompé sur un détail : l’affichage. Sur PS2 et plus encore sur Wii, Okami reste très joli, même sur les écrans modernes, mais cette remasterisation HD lui donne davantage de netteté et de couleurs ; bref, avec sa réalisation désormais impeccable, elle rend clairement justice à ce jeu incontournable que trop de joueurs ont contourné.