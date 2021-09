Yo.Comme j'ai fait déjà quelques articles de présentation de jeux par le passé, je voulais faire celui-ci pour mettre en avant un nouveau L4D-like, qui cette fois-ci met en avant des aliens, et pas des aliens random, mais des Aliens avec un grand A.Beaucoup de gens critiquent l'IA du jeu ou le fait que soit disant l'ambiance n'est pas assez horrifique etc... Outre le fait que les IAs sont loin d'être connes, il faut aussi souligner qu'on parle d'un jeu Aliens et non pas Alien. En cela, on retrouve totalement l'ambiance du 2ème opus de la saga cinématographique.C'est très joli, c'est dynamique, l'arsenal est assez chargé, les différentes classes sont toutes intéressantes à certains niveaux et le système d'amélioration avec la grille d'avantage est vraiment intelligent. Pour 40 balles (voir moins si vous faites péter quelques Rewards sur XBOX), c'est un très bon jeu que je vous laisse découvrir pour ceux qui ne se sont pas penchés dessus.