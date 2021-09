1 semaine nous sépare de la sortie mondial de the lost judgment la suite de judgment sortie il ya 2 ans. Après un scénario incroyable pour le 1er avec un gameplay et ces 2 styles très sympa le second devrait rajouter beaucoup de nouveautés.Le seul jeu que j'attends avant la boucherie de ce début d'année 2022.Pour ceux qui veulent l'opening.

posted the 09/17/2021 at 09:07 AM by yanissou