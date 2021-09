Saint Seiya

Bonsoir tout le monde, je me permet un petit coup de projo sur l'albumque vous pouvez encore soutenir jusqu'au 10 Septembre sur. Il s'agit d'un projet commémoratif lancé par, un français collaborateur et ami de l'illustre compositeur des sériesetÀ l'heure actuelle, le but pour la réalisation des versions physiques cd/vinyles est atteint mais comme toujours sur la plate-forme de financement participatif, d'autres palliers sont atteignables pour plus de contenu et de bonus. Quoi qu'il en soit, les versions physiques ne seront disponibles que pour celles et ceux qui auront soutenus le projet et l'on pourra compter sur la participation d'artistes comme(générique Saint Seiya Hadès),(illustratrice et animatrice) ou(illustrateur et animateur).Je vous laisse avec le lien Kickstarter qui vous en dira bien plus et avec une vidéo d'une des piste que l'on retrouvera sur l'album, musique mythique du deuxième film