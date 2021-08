Après le phénomène Outlast sortit en 2013 suivis de son DLC un brin "Torture Porn", voilà que Red Barrels rempile pour un second épisode 4 ans après. Mais si l'horreur est toujours au rendez-vous, ce second opus est t-il vraiment aussi efficace que le premier ?Si Oultast 2 paraît plus ouvert que son prédécesseur, au final il n'en est rien.Environnement ouvert oblige, on n'est bien plus en extérieur que dans le premier opus, maisEt ça, c'est aussi dû à son incroyable ambiance tétanisante, du moins jusqu'au milieu de jeu, et son rapport à la religion très glauque et malsaine. Le jeuOutlast 2 met véritablement mal à l'aise, peut être encore plus de mon point de vue que le premier qui étais déjà pas mal à ce niveau. Mais là, tout est encore pire, et les décors bien plus jolis que le premier, permettent d'accentuer cet effet.Cette atmosphère sous la pleine lune est véritablement suffocante, le sentiment de malaise est omniprésent, et la vulnérabilité de notre personnage accentue cet effet, même si parfois, ça peut paraître assez ridicule de se faire bolosser par un vieux papi en marcel, mais bon...Pour la petite histoire, sachez que vous incarner Blake Langermann, avec sa femme qui est reportrice, vous caméraman. Vous enquêtez sur un mystérieux suicide qui a eu lieu en plein désert d'Arizona. Mais alors que vous commencez l'enquête, votre hélico se crash et Blake se réveille seul, blessé et perdu. Votre femme a disparu et vous découvrez le cadavre du pilote crucifié à un arbre. Ambiance...Le but du jeu se veut avant tout de retrouver votre femme, kidnappé. Le problème, c'est qu'elle est au mains de fanatique religieux, complètement cinglé et qui ne feront qune bouchée de vous. D'un côté, Knoth et ses fidèles et de l'autre, Val et les Hérétiques tout deux ayant un but bien précis que je préfère taire pour vous laisser la surprise.Dans votre périple, vous croiserez également Marta, la plus fidèle de Knoth. Ça sera l'un de vos principaux Nemesis.Dommage que le reste des antagonistes ne suivent pas vraiment hors Marta, les paysans ne font pas très peur, en revanche le démon que vous rencontrerez dans les phases flash-back et lui réellement terrifiant mais encore une fois sous exploité.Et interviens pour moi l'un des problèmes majeur du jeu, les phases dans l'école dite flash-back.Heureusement, vers la fin elle s'arrange un peu, avec l'apparition du démon cité plus haut. Malheureusement, ces apparitions sont ultra scripté, et il ne vous poursuivra qu'à des moments scriptés du jeu. J'aurai largement préféré que le démon nous suivent dans toute l'école et qu'il faille se cacher, l'éviter pour trouver la sortie, ce n'est malheureusement absolument pas le cas ici.Si Outlast 2 est une fuite en avant, il peche vraiment par son côté Die And Retry extrêmement prononcé, surtout dans les phases de course poursuite ou vers la fin du jeu, ou la peur laisse place à l'énervement. La première fois, on sait vraiment pas où allé et on meurt en boucle avant de trouver la sortie, très très pénible.Que dire aussi de la phase en radeau plus casse pieds qu'autre chose, ennuyante et qui dure 10 minutes !Le jeu est aussi trop long pour rien, surtout vers la fin ce qui fait qu'on a hâte qu'il se termine car on en peut plus. Un jeu de ce genre doit à mon sens pas durer plus de huit heures !Heureusement, l'ambiance pesante et impeccable du soft font qu'on y passe un bon moment, en tout cas pour ceux qui aiment se faire peur, mais le jeu est malheureusement gâché par des phases pénible, Die And Retry et qui transforme notre périple cauchemardesque en frustration...Le gameplay propose quelque nouveautés sympa comme les enregistrements qui remplace les simples notes du premier, même si ya toujours les documents à choper, et yen a une pelletés... La possibilité de ramper également, ou encore de fermer à clé les portes même si les ennemis pourront quand même les défoncer. Blake pourra également faire trempette, ce qui lui permettra de se cacher des ennemis en étant sous l'eau, mais attentionn à ne pas vous noyer !- Atmosphère suffocante et pesante- Réalisation béton- OST stressante et réussie- Une perpétuelle fuite en avant- Vraiment terrifiant, bonne chance pour dormir après... (casque dans le noir et son assez fort)- Une histoire vraiment intéressante- Amateurs de gore et de malsain, vous serez servis !- Marta- Quelques moments surprenant- Beaucoup trop de Die And Retry- Phase dans l'école pénible et peu intéressante (même.si ça sameliore un peu par la suite)- Des nemesis moins marquant que dans le premier hors Marta- Certaines phases chiante (radeau)- Trop long pour ce genre de jeu- Un rythme bâtard qui a du mal à reprendre son souffle- Rejouabilité incertaine (et on peut pas passer les cinématiques...)- Va sans doute parfois un peu trop loin ?- Outlast 2 propose au joueur une plongée dans l'enfer de l'Arizona, au bord de l'asphyxie avec son ambiance pesante et son atmosphère lourde. Brillant d'un point de vue réalisation, le jeu réussi son objectif principal, à savoir nous foutre les jetons ! Il pèche cependant sur son côté Die And Retry bien trop prononcé qui laisse place assez vite à la frustration. Ses longueur hache également le rythme, accentuer par des phases pénible voir carrément inutile qui n'ont qu'un seul objectif, rallonger la durée de vie déjà bien trop conséquente.Mais la plongée dans l'enfer vaut malgré tout le coup, car pour ce qui est de foutre les jetons, Oultast 2 s'en sort très très bien, mais faites des sessions de deux heures environ chaque soir pour ce type de jeu, car vous risquerez de devenir fous... L'ambiance malsaine et glauque et tout ce qui se rapporte à la religion me met moi assez mal à l'aise, et le jeu le fait sans doute peut être un peu trop bien... Pas aussi marquant que le premier, mais tout de même vachement efficace !Note : 15/20