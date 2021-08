C'est sur le site zhihu, sorte de quora chinois, que Zhāo zhāo co-fondateur de Game Science et directeur technique sur Black Myth : Wukong a répondu à la question "Quoi de neuf dans la nouvelle démo ?"Un an seulement s'est écoulé depuis la sortie de la première vidéo de "Black Myth: Wukong".Cela a été 365 jours de réflexion sur la manière d'apporter la meilleure qualité graphique possible à ce réalisme oriental, en supprimant tous les obstacles techniques.Dans le cas de la première vidéo, elle laissait en effet à désirer à l'époque. Par exemple, nous enregistrions auparavant en 1080p plutôt qu'en 4k et nous avons eu du mal à restituer le même niveau de détail après avoir vu la superbe vidéo de sortie de UE5.Pour cette vidéo, nous avons donc essayé de poursuivre deux objectifs :- Une meilleure qualité d'image- Faire un bond vers du 4k60fpsEt pour arriver à ça, il y a deux mots clés : UE5 & DLSS.Je suis sûr que certains d'entre vous joueurs ont déjà compris, nous avons pu obtenir une très forte augmentation de la qualité d'image et des performances, deux dimensions autrement contradictoires, à l'aide du dernier moteur UE5 d'Epic et la technologie DLSS de Nvidia dans cette vidéo capturée en temps réel.Voyons ensemble ce que ces nouvelles technologies apportent :Lors de l'annonce de l'Unreal Engine 5, Epic avait révélé leur incroyable technologie Nanite qui permet de créer des environnements avec des milliards de polygones.Cela signifie que nous pouvons utiliser des modèles de très haute qualité pour faire nos scènes.En combinaison avec la nouvelle technique de rendu des ombres d'UE5, Virtual Shadow Map, il est également possible de rendre des ombres très détaillées.Le plus gros problème maintenant après l'ajout de Nanite est que la qualité de nos anciens assets est un peu trop faible.Une travail important qu'il reste à poursuivre consiste à améliorer la qualité de ces assets.Ici, vous pouvez comparer le modèle de roches que nous utilisions avant et maintenant.A gauche le nouveau, à droite l'ancien, chaque bloc de couleur représente un triangle, plus il est dense, plus le nombre de faces est élevé.Beaucoup d'entre vous commencent probablement à se dire, avec Nanite produisant une image aussi détaillée, ça va pas être encore plus difficile à faire tourner sur mon PC ?En fait, c'est tout le contraire.Le rôle de Nanite lui-même est d'optimiser les performances. Et c'est ce gain de performances qui permet d'utiliser des modèles de meilleure qualité.Les modèles d'une même qualité sont rendus sous Nanite avec des performances bien meilleures qu'auparavant.Nanite est en fait le sauveur de votre GPU.Dans de nombreuses scènes, nos performances ont été augmentées de 50% grâce à Nanite.Prenez cette salle dans la vidéo par exemple, c'est une scène très complexe avec des modèles de pavillons très détaillés et de grande surface qui peuvent être mis à l'échelle pour être utilisés comme bâtiments dans d'autres scènes.Avec la RTX2060 en 1080p, vous pouvez facilement atteindre près de 70fps avec Nanite activé, alors que c'est probablement autour de 38fps sans Nanite. L'amélioration est très sensible.Une autre fonctionnalité puissante de l'UE5 est l'illumination globale de Lumen.Voici une citation d'Epic : " Le système est capable de rendre des réflexions spéculaires indirectes et des réflexions diffuses qui peuvent rebondir à l'infini dans des scènes vastes et détaillées, du plus petit millimètre au plus grand kilomètre, Lumen est capable de tout gérer. "Sans rentrer plus dans les détails, voici quelques comparatifs vous faire une idée de l'amélioration de qualité de la lumière apportée par Lumen.Gauche Lumen Off, Droite On.Les joueurs ont sans doute déjà entendu parler de Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling).Il s'agit de l'optimiseur de performances de Nvidia pour la plateforme RTX. DLSS assure un rendu graphique comparable à du natif grâce à des réseaux neuronaux d'apprentissage profond, tout en améliorant considérablement le framerate.On peut dire que c'est des performances gratuites.Nous avons intégré DLSS cette fois, c'est aussi pourquoi nous avons pu enregistrer avec succès notre gameplay en 4k.Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les performances se sont améliorées, passant de 44,72fps à 71,42fps pour une image essentiellement identique.RTX 2060 en 1080p, DLSS Balanced.Comme nous n'avons eu que deux mois environ entre l'acquisition d'UE5 et l'achèvement de l'enregistrement de la vidéo, le délai de production de cette vidéo était très court, pour ainsi dire, et nous avions en fait beaucoup de travail d'adaptation et d'optimisation à faire avant de pouvoir exploiter pleinement la puissance du moteur. Il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration de la qualité d'image et l'optimisation des performances.Ce développement nous a également donné une grande confiance dans le fait que l'optimisation des performances progresse régulièrement jusqu'à présent. Nous visons toujours les configurations de pc pour les joueurs grand public.Nous prendrons entièrement en charge les GPU les plus répandus du moment (sauf les iGPU bien sûr XD) donc pour ceux d'entre vous qui ont peur que leur carte graphique brûle, ne vous inquiétez pas.