Je me suis refais Outlast récemment et je vous avais jamais proposé de test jusqu'à maintenant. C'est maintenant chose faite !Sorti en 2013 sur PC puis 1 an après sur Ps4 et One, Outlast avait fait fort impression aussi bien auprès de la presse que des joueurs, il a été l'un des jeux les plus streamé en 2013, et face à l'immense succès du titre, Red Barrels ont proposé une suite 4 ans plus tard. Mais du coup, pourquoi ce jeu à eu un tel succès ? Est t-il si bien que ça ?Outlast est un survival horror dans lequel vous incarnez un journaliste d'investigation nommé Miles Upshur, qui enquête sur les troublants événement survenue à L'asile de Mount Massive, après avoir reçu un mail anonyme qui a attisé sa curiosité, grosse erreur...Arrivé sur les lieux, celui ci va découvrir l'enfer sur Terre, les sols sont jonchés de cadavre, il rencontre un agent du SWAT qui lui dis de foutre le camp de ce cauchemar. Ni une ni deux, Miles abandonne l'enquête et veux à tout pris partir, malheureusement pour lui, il se retrouve pris au piège dans cet asile glauque...Red Barrels à eu laIci, Red Barrels reprend l'idée, tout ce que vous pourrez faire, c'est fuir ou vous cacher pour échapper aux dangereux psychopathe qui "habitent" les lieux. Nommé "Variants" dans le jeu, ceux de base se montre soit hostile soit vous ignore totalement, mais deux véritable Nemesis vous pourchasseront sans relâche dans l'asile.Et c'est là où Outlast fait fort, le joueur estEn effet, caméra à la main, le personnage notera ses notes dans son carnet de ce qu'il verra, exprimant son ressenti et c'est même parfois assez drôle car il fait beaucoup d'humour noir. Ajouter à cela les différents doucupent à récupérer dans le jeu, plutôt bien écrit et riche en information.Si le scénario est un point fort,L'ambiance glauque au possible du lieu, les musiques ultra stressante lors des phases de course poursuite, le tonnerre qui gronde dehors, ajouter à cela les respirations paniqué de Miles et vous assistez à un véritable "cocktail de l'horreur" dont vous ressortirez pas indemne.Soyons clair, oui le jeu est flippant, en tout cas la premiere fois qu'on le fait.La peur de se faire attraper et épluchez par ses dangereux psychopathe est bien réelle, accentuer par une réalisation franchement honorable. Le jeu sans être une claque est assez joli, les effets de lumières sont réussi, les personnages aussi, et les effets sont très bien rendus comme l'éclairage de la caméra ou des éclairs dehors. On regrettera quand même les animations un peu "mécanique" du héros, notamment quand il court mais rien de bien méchant.Après, le jeu est évidemment pas sans défaut , notamment au niveau de l'IA quiLe jeu peut également se montrer un peu répétitif, et ultra scripté, actionner un levier ou autre mécanisme et vous pouvez être sûr qu'un ennemi va débouler dans la seconde, ce qui fait que parfois, on est pas vraiment surpris.Mais le rythme haletant du jeu, cette course poursuite effrénée pour tenter de survivre que vous entamez une fois les premières secondes dans l'asile vaut le détour croyez moi ! Il n'y a quasiment aucun temps mort, on est constamment sous tensions pour voir enfin le bout du tunnel même si on regrettera une dernière demi heure bien en dessous...Le jeu a une durée de vie tout à fait acceptable pour le genre, et je ne trouve pas que ce soit un défaut pour ce type de jeu, ça aurait été trop répétitif sinon, et à force les mécaniques commencent à se ressembler. Comptez 8 heures environ voir moins si vous faites le jeu en normal, je vous recommande néanmoins le mode cauchemar dans lesquels vous n'avez que deux piles à chaque fois dans votre caméra et où lesquelles les ennemis sont plus dangereux. Enfin, pour ceux qui en veulent toujours plus, osez le mode Psychose dans lequel vous n'avez qune seule vie, aucune sauvegarde et pas de checkpoint, l'horreur ultime en somme...Attention par contre pour les âmes sensibles, Outlast est un jeu adulte dans lesquels vous verrez des pénis, du sang et des doigts coupés mais l'expérience vaut vraiment le coup croyez moi !- Ambiance excellente et glauque- Sound design impeccable et de très bonne musique d'ambiance- Des nemesis flippant- Une course poursuite haletante et un rythme effréné du début à la fin- Constamment sous tension- Ça fout les jetons- Joli graphisme- Durée de vie correcte pour le genre- Bonne histoire intéressante à suivre- Mount Massive Asylum, un régale du huit clos- Une IA perfectible- Parfois un peu trop gore (même si ça m'a pas dérangé plus que ça)- Rythme qui s'essouffle un peu sur la fin- Une dernière demi heure en deçà du reste- Parfois un peu trop prévisibleOutlast est un jeu à faire pour tout les amateurs de survie et de survival horror ! Plonger dans un asile glauque au possible, échapper au fous de Mount Massive ne sera pas chose aisée. Brillant dans son ambiance et sa réalisation, le jeu peche un peu sur certains côté, notamment au niveau de l'IA ou de certains script un peu trop prévisible, mais son rythme haletant (même.si s'essoufflant un peu sur la fin) et sa course effrénée pour la survie font qu'on y replonge avec plaisir, même.si moins efficace les autres fois. Peut être pas aussi culte que les Resident Evil ou Silent Hill mais tout de même très bon !Note : 16/20PS : Étant sur portable, je rajouterai des images dès que possible !