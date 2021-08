Grande nouvelle pour les fans de Castlevania, la ROM de la version bêta 0.5 inédite de l'épisode Megadrive de Castlevania vient d'être mise en ligne !Selon Castlevania WIKI "Il s'agit d'une version manifestement fournie en avant-première aux magazines de jeux avant la sortie du jeu et qui propose plusieurs étapes plus abouties que la bêta 0.3. Cependant, ces niveaux diffèrent encore de ceux de la version finale car ils comportent plusieurs zones qui n'ont pas été intégrées au jeu final, comme un zeppelin et des zones d'acier en fusion dans le niveau 4. Plusieurs sprites d'ennemis et de boss sont également différents de ceux de la version finale. Certains des sprites originaux de la version bêta 0.3 ont été repris dans cette version mise à jour, avant d'être supprimés ou modifiés dans la version finale."C'est donc désormais plus que jamais l'occasion de découvrir ces "nouveautés"!