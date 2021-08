Bonjour à toutes et à tous

J'ai depuis des années une Freebox révolution que j'envisage de changer, je serais bien passé à une delta avec lecteur Pop mais j'ai l'impression de multiplier les sources vidéos entre la télé, la PS5, et le lecteur pop qui se rajouterait, est ce utile d'après vous ou vaut il mieux passer par une box "simple" ? Et si oui, laquelle ?

Merci à vous pour vos réponses !