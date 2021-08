Metroid est sorti il y a tout juste 35 ans sur Famicom Disk System ! Si Nintendo n'a rien prévu de spécifique pour célébrer cet anniversaire, la licence n'est cependant pas au repos, avec la sortie prévue en novembre de Metroid Dread, sans compter un projet Metroid Prime 4 toujours en cours et une compilation Metroid Prime Trilogy qui serait gardée en réserve.Je me devais de marquer le coup avec une actualisation de mon dossier sur gameforever.fr, qui revient sur tous les épisodes de la série, y compris ceux à venir.=> https://www.gameforever.fr/metroid.php Bonne lecture !Arpentant les cavernes sombres remplies des monstres les plus abominables de la galaxie, parcourant les ruines d'un peuple mystérieusement disparu, vous voilà lâché avec très peu d'indices dans une mission assurément dangereuse : traquer les Pirates de l'Espace, trouver les origines d'un mystérieux poison mutagène, explorer une station spatiale abandonnée, répondre à un appel de détresse ou encore exterminer une espèce de créatures particulièrement dangereuse... Telles sont les aventures qui vous attendent en incarnant la belle mais secrète Samus Aran !Car Metroid n'est pas seulement le nom de la créature éponyme, c'est surtout l'histoire d'une héroïne dont les joueurs ont initialement pensé qu'elle était un homme, voire un robot, avant de progressivement faire plus ample connaissance avec elle.Le premier épisode de cette saga sort en 1986 sur Famicom Disk System (l'extension de la Famicom uniquement sortie au Japon), puis converti sur les NES occidentales en 1987. Gunpei Yokoi et son équipe, notamment composée de Yoshio Sakamoto (game designer, scénariste et producteur de nombreux jeux de la série), avaient l’idée d’un jeu où le joueur serait laissé à l’abandon dans un labyrinthe. Cette idée avait ainsi pour objectif de proposer un jeu d’action qui puisse se démarquer, et surtout, avoir une identité propre.Après des premières réunions, cette petite équipe propose un jeu s’inspirant du film Alien, de Ridley Scott. L’idée d’un héros seul, arpentant des couloirs sombres afin de terrasser des aliens, séduit Nintendo. Metroid est lancé ! L’histoire narre l’aventure d’un chasseur de primes, Samus Aran, équipé d’une combinaison de combat sophistiquée tirant des missiles. Suite à un raid des Pirates de l’Espace sur un vaisseau de la Fédération Galactique, ceux-ci s’emparent d’une forme de vie extraterrestre potentiellement dangereuse, les Métroïdes, découverte sur la planète SR-388. Samus Aran est dépêché par la Fédération Galactique sur la planète Zebes, afin de détruire les Métroïdes et le chef des Pirates, Mother Brain.Le joueur est laissé à son seul instinct, à sa seule envie de découvrir le jeu, et non de suivre un couloir sans se poser de questions. Si des passages lui sont inaccessibles, c’est qu’il y a quelque part une capacité, cachée dans un coin du labyrinthe, qui lui permettra de franchir cet obstacle. Sans notice, difficile en revanche de savoir quelles sont ces capacités et comment elles s'activent, mais citons tout de même la célèbre Boule Morphing, qui s’acquiert dès les premières secondes de jeu, et qui permet de transformer Samus en boule (idéal pour se faufiler dans les moindres recoins) ; mais également les missiles, les bombes, le super-saut ou le rayon de glace.Assez rapidement dans la progression, on comprend - sans aucune explication - que le but ultime est d'accéder à une zone interdite, là où se terrent les métroïdes ainsi que le boss final du jeu, Mother Brain, l'intelligence qui contrôle les Pirates de l'Espace.La récompense est cependant digne de l’effort effectué. A condition d’avoir une bonne fin (donc de finir le jeu suffisamment rapidement et de mourir le moins de fois possible), le joueur va découvrir que ce Samus Aran qu'il contrôlait n'est pas un homme baraqué... mais une charmante demoiselle aux cheveux bruns (oui, bruns, et pas blonds) ! Une audace à plus d'un titre : les héroïnes de jeux vidéo étaient très rares en 1986 - Samus étant considérée comme une des pionnières, mais la féminité du personnage (et les stéréotypes qui vont avec) n'est absolument pas mise en avant.Pourquoi ce choix d'une héroïne ? Non pour imiter Alien, mais apparemment une "décision d'avant-dernière minute", alors que le héros n'affichait initialement pas d'autre apparence que celle d'un androïde. Et le mystère sera bien gardé, Samus ayant longtemps été considérée comme un personnage masculin... jusqu'à la révélation forcément stupéfiante !Metroid va connaître un joli petit succès, et deviendra un des jeux emblématiques de la NES. Signes de son succès, ce premier volet, en plus de poser les bases de la série, sera porté sans modifications sur de très nombreux supports (Game Boy Advance, Wii, Wii U, Switch, sans oublier la mini NES), en bonne place parmi les classiques de la 8-bits de Nintendo ou en jeu bonus avec d'autres volets de la série (Metroid Prime - sa suite scénaristique directe, ainsi que Metroid Zero Mission - son remake).qui revient sur les moments forts de la série (Super Metroid, Metroid Prime...) mais aussi les heures sombres (Federation Force...).(version 1.5 en français), le remake amateur de Metroid II !