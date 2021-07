10 ans après sa sortie initiale sur Wii, le controversé Skyward Sword bénéficie seulement d’une remasterisation HD.

« Seulement », parce qu’on pouvait attendre plus de la réalisation ; l’original a cependant toujours souffert de son affichage sur écran HD, un problème ici résolu.

Mais le point le plus sensible concerne les contrôles : pensé pour la détection de mouvements, Skyward Sword représentait un défi pour offrir des contrôles classiques.

Reste l’aventure en elle-même, intacte forcément, sans aucun ajout de nouveaux décors ou de nouveaux défis, mais quelques ajustements concernant les interventions désormais bien moins intempestives de Fay, ainsi qu’un contrôle de la caméra qui n’existait pas dans l’original. Me replonger dans ce Zelda atypique, expérimental à plus d’un titre, s’est tout de même avérer être un vrai plaisir pour moi, tant le monde, la réalisation unique, l’histoire et l’ambiance de Skyward Sword m’ont toujours plu.

Le stick droit étant entièrement dévolu au maniement de l’épée, la solution retenue fait pour le mieux, mais je préfère autant que possible le maniement original. Toujours est-il que ce Zelda pâtira toujours de son choix initial de gameplay.