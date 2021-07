Après Ubisoft Montréal qui perd des membres importants de son équipe de développement dédiée à la licence Assassin's Creed, c'est au tour de Gearbox Software de voir plusieurs vétérans, dont le senior producer Christopher Brock, le lead mission designer Keith Schuler, l'art director Scott Kester, le game creative director Paul Sage, l'UX/Game Feel director Chris Strasz et le lead character artist Kevin Penrod, se lancer en indépendant dans une nouvelle structure encore inconnue.Ces derniers travaillaient tous sur un projet en pré-production qui va être récupéré par une nouvelle équipe. Randy Pitchford estime qu'ils partent alors que le studio va entrer dans ses meilleures années surtout avec l'arrivée d'Embracer Group, mais d'un côté il va pouvoir faire venir de nouvelles têtes prometteuses.

posted the 07/22/2021 at 08:05 PM