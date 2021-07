En effet on apprend cette information grâce à un nouveau manuel d'utilisation du guide de sécurité officiel sur le site de Playstation Japan. Ce dernier détails les nouvelles caractéristiques de cette nouvelle révision de la ps5 Digitale:- Perte de 300 grammes ( ancien: 3.9 kg, nouveau: 3.6kg)- Le socle n'a plus besoin de tournevis plat pour être monté.- Malgré son amaigrissement la console devrait garder les mêmes dimensions.En espérant que ces changements de hardware permettront de produire plus de stocks de PS5, qui pour l'heure actuelle reste toujours introuvable en rayon.