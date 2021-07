Yo gamekyo, j'ai découvert il ya quelques semaines shingeki no kyojin j'ai enchaîné les 4 saisons et c'est tellement lourd !!! J'ai adoré bon après je trouve la première partie de la saison 4 un peu trop rapide à mon goût. Par contre gros coup de cœur pour les opening surtout ceux de linked horizon. Un petit classement des meilleurs opening de shingeki.: On commence par le premier de la saison 1 le meilleur selon moi supérieur à tout les autres.: le très célèbre Sasageyo toujours par linked horizon.: l'opening de la saison 3 très bien rythmé.Toujours dans le top 3 l'opening de la second partie de la saison 1 Jiyuu no Tsubasal'opening de la première partie de la saison 3.l'opening de la saison 4 qui annonce bien la guerre. Espérons un opening signé par linked horizon pour la second partie de la S4 pour cette hiver.