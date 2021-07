L'Otaku et sa Mère

Aujourd'hui avec Moumoune, on ne reviens pas sur un film ou une série qui nous a marqué, mais sur un jeu video, mais pas n'importe lequel... Final fantasy 11, le premier MMORPG de Squaresoft et un titre majeur dans l'histoire du jeu video, et aussi et surtout un jeu qui a marqué ses joueurs.Venez decouvrir ce qui a fait que moumoune est resté dessus plus de 15 ans, comment il a évolué et aussi quelques petites anecdotes que j'ai glané sur sa création.