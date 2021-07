Toujours est-il que ce Resident Evil est un vrai épisode ancienne génération. Comprenez par là que la jouabilité est raide et les personnages loin d'être souples.

L'histoire nous amène à découvrir les origines du Virus T. C'est particulièrement alambiqué et tiré par les cheveux, mais ça se laisse porter. On appréciera tout particulièrement de diriger 2 personnages, ce qui amènera des énigmes un peu plus retors.