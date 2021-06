20 après, j'ai vieilli alors que CTR, lui, a bien rajeuni ! Jeu marquant de ma vie de gameuse sur PS1, Crash Team Racing se voit ici magnifié dans un splendide remake PS4. Le jeu n'a pas changé d'un iota, en dehors d'une réalisation technique et artistique moderne, colorée et dépourvue des polygones anguleux de jadis.

Les circuits ont chacun un univers singulier (monde Maya, pistes de course, montagnes glacées, grand canyon, usine chimique...), tous interconnectés via un monde central, où l'on ouvre les circuits les uns après les autres.

Plusieurs types de quêtes et objectifs disponibles (gagner la course, attraper des items en un temps imparti, trouver des objets cachés, etc.), ce qui corse le challenge et rallonge efficacement la durée de vie.

Jouable jusqu'à 4 en splitté ou en ligne, le jeu offre pléthore de karts (karts roulants, volants) et de personnages en tout genre, tous customisables à l'infini (styles, stickers, couleurs). Un délectable retour en enfance !