ENFIN, le jeu tant attendu dans la franchise avec le retour et la découverte des LombaxJe viens à l'instant de finir (et obtention du platine aussi) Ratchet&Clank: Rift Apart, j'ai adoré !!! Le jeu m'a tenu plus longtemps que prévu, du coup j'ai débuté le "mode défi" avant de replonger pour Final Fantasy 7 Remake!Petite déception, pas de musée Insomniac dans celui-là! Je ferais un gros test plus tard, mais donc... Le prochain Ratchet&Clank sera l'opus central de la franchise (et son apogée?) avec enfin la quête des Lombax !!!! Hâte de découvrir les secrets de ce peuple et les origines de Ratchet! Hypé par ce qui nous attend ?