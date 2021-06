L'Otaku et sa Mère

Et voilà, on fini presque nos réactions à la série Madoka avec cet avant dernier épisode.Est ce que la série va enfin réussir à me convertir et retrouver les faveurs de moumoune qui décrochait...Pensez à soutenir la série de façon légale.A et oui, je suis là avec vous pour regarder la video