Star Citizen

Comme l'année dernière, l'Alien Week a lieu juste après l' Invictus Week, événement pendant lequel Star Citizen était jouable gratuitement . Les vaisseaux extraterrestres sont donc mis en avant cette semaine et font ainsi l'objet d'une vidéo de présentation mettant en valeur leurs designs atypiques et réussis :Tous les vaisseaux sont évidemment proposés à la vente et les prix des vaisseaux Alien sont généralement plus chers que les autres, car CIG veut ainsi faire en sorte qu'il soit plus rare dans croiser. Il vous en coûtera ainsi 50€ pour la moto Nox et jusqu'à 546€ pour la galerie marchande volante qu'est le Merchantman ( voir la page des prix ).En plus des vaisseaux existants, les équipes de CIG en profitent pour dévoiler un nouveau vaisseau alien, et on souhaite donc la bienvenue au Railen du constructeur Gatac, nouveau venu également. Mesurant 53 mètres de long pour un équipage de 4 personnes et destiné au transport de marchandises avec style mais aussi de façon un peu risquée (le cargo n'étant pas protégé), le vaisseau est d'ores et déjà achetable pour les plus pressés (mais pas encore jouable) : il faudra débourser 250€ quand même .Comme les autres vaisseaux Alien du jeu, le Railen fera tourner les têtes :À bientôt dans le verse : la très attendue Alpha 3.14, avec la planète Crusader et sa ville dans les nuages Orison, est attendue pour la fin du mois de juin.