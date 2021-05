Star Citizen

C'est parti, l'a débuté. L'afflux de nouveaux joueurs cherchant à tester le jeu risque d'être aussi massif que l'année dernière, alors ne soyez pas étonné·e si vous avez des difficultés à vous connecter ce soir.Cela dit, l'attente vaut la chandelle car Star Citizen en mode gratuit, c'est quand même une panoplie variée de vaisseaux spatiaux à piloter et à tester en combat, dans l'espace comme aux abords des corps célestes. Et il faut bien le reconnaître, s'il y a bien une chose que les développeurs de CIG savent faire, c'est de concevoir de superbes vaisseaux spatiaux. Par ailleurs, le gameplay principal du jeu restant le combat, vous aurez de quoi faire avec les vaisseaux disponibles en test.Voici la vidéo de lancement de cet l'événement qui a lieu au sein même du jeu :Pour tester Star Citizen pendant cette semaine de gratuité, vous devez :1. Créer un compte sur le site RSI (lien incluant un code referral ),2. Télécharger le RSI Launcher 3. Lancer le RSI Launcher, vous connecter avec vos identifiants et télécharger les 50 go du jeu.Vous pourrez ensuite évoluer dans le jeu et si vous êtes perdu·e et bien... c'est tout à fait normal. Le jeu est complexe, et CIG vient d'ailleurs de mettre en ligne un guide destiné aux nouveaux joueurs. C'est en anglais, mais comme le jeu est intégralement en anglais pour le moment, il faudra malheureusement vous y faire car vos débuts sur Star Citizen se feront dans la langue de Shakespeare. Pour consulter le guide, direction cette page Il est à noter que pendant toute la durée de l'Invictus, les packs de démarrage (= qui contiennent un vaisseau + le jeu) sont en promotion. Le pack avec l'Aurora MR est à 43,68€ et celui avec le Titan est à 70,98€ . Les deux packs proposent par ailleurs une skin spéciale Invictus (bleu et or) avec 10 ans d'assurance du vaisseau. Prenez le temps de tester le jeu et si l'expérience vous plaît... Et bien pourquoi pas ?Bonne découverte du 'Verse à tous !