Bon et bien on y est ENFIN ! Je veux parlerqui sort de son early access sur PC!Mon dernier post sur le jeu date d'il y a un an et demi... ça m'a fait sourire de voir qu'à ce moment là je terminais la création de la deuxième grosse ville du jeu!Et c'est pas sans émotion que je repense à tout le chemin parcouru depuis les prémisses du projet il y a 7 ans.On est parti de tellement de loin... Jeune et inexpérimenté dans l'industrie, on s'est lancé dans l'aventure de façon assez naïve. On s'est professionnalisé au fur et à mesure, et on est assez fier de notre proposition = )On commence à avoir les premiers retours de la presse spécialisé, et ça fait une drôle de sensation de passer de l'autre côté de la barrière et de voir son jeu sur les bancs de test.Du coup aujourd'hui on fête un anniversaire, celui d'une œuvre collective et d'une très petite équipe derrière (13 dev) qui a donné le meilleur d'elle même. Faite par des humainsavec ses qualités et ses défauts, organique en définitive. Ou chaque membre de l'équipe à eu un impact immense sur ce qu'est le jeu.Bref, je voulais remercier les membres de la communauté Gamekyo qui ont participé de près ou de loin à parler du jeu que se soit en créant des news, en commentaire etc. C'était toujours bienveillant, avec de bon retours de votre part. Et c'était un plaisir de poster de temps en temps l'évolution du jeu et d'avoir cette interaction avec certains d'entre vous!Il y aura des news à venir d'ailleurs = )Pour ceux qui souhaite achetez le jeu:Steam: GOG Merci à vous !