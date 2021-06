Bon déjà j'avais prévu de m'offrir une ps5, j'ai pu la réserver à Micromania. Mais en attendant, comme il y avait une vente de séries x sur Cdiscount j'ai tenté ma chance. Ma one x datait de 2017 et je commençais à en voir quelques limites même si ça reste une super console.

Je vous passe sur la livraison dps, un vrai poème. Tiens non finalement j'ai envie de vous raconter tellement c'est risible. Ils me préviennent le vendredi que ma console serait livrée à domicile le lundi. Je m'arrange donc pour que quelqu'un soit là. SMS le matin, livraison entre 12h et 15h. Très bien. Mais arrivés le soir, toujours rien.

Je regarde le suivi du colis, livraison reportée sans raison inscrite. Ils me demandent de reprogrammer. Pas con, je me dis que ce serait plus prudent de me la faire livrer en point retrait. Hop leclerc de Franconville pour le lendemain.

Le matin 6h30, colis signalé en route, mais à 8h30 livraison annulée. J'appelle dps, ils ne savent pas me dire pourquoi et n'ont pas le droit de me passer le dépôt (amblainville).

Je rage pas mal, et là je regarde précisément où se trouve le dépôt. Comme ce n'est qu'à 25mn je rappelle dps et leur dit que je vais aller la chercher cette putain de console.

Bon arrivé là-bas je me fais accueillir de manière très pro par une jolie dame sans doute adepte du yoga au vu de sa silhouette fuselée, mais qui malgré cette bonne première impression a quand même réussi à m'énerver. Voyez-vous, il paraît qu'il n'y avait personne chez moi lundi. Manque de bol, si.

Et le mardi, mon colis n'est pas arrivé chez Leclerc tout simplement car Leclerc ne fait plus Relais colis dps. Ah?

- Mais dites moi gente dame, ça fait longtemps qu'ils ne les prennent plus?

- oh oui un certain temps

- vous pouvez m'expliquer pourquoi en tant que client j'ai le choix de ce point de retrait? Et pourquoi on ne me prévient pas le jour même qu'il y a un problème ?

- oui mais comme je vous dis c'est leclerc qui refuse...

- donc vous être en train de me dire que, si au lieu de venir chez vous, de me taper 60 bornes et 3 euros de péage, j'avais reprogrammé la livraison chez leclerc, elle aurait à nouveau été annulée?

- oui

- euh... Et entant qu'entreprise de logistique ça ne vous pose pas de problème de mépriser ainsi vos clients?

- euh...



Bref j'ai pu l'avoir cette foutue machine, mais c'est tout juste si la dame aux beaux yeux m'a sussuré qu'elle était désolée.



Bon, re-autoroute, je déballe gentiment la bête for bien présentée dans son écrin. C'est beau et assez lourd. Ça sent la qualité

Branchements Ok, déception cependant car plus de prise optique pour mon système d'enceintes dts. Chiant car je suis toujours pas arrivé à avoir de son Dolby ou dts en branchant mon ampli à l'optique de ma TV.

Transfert facile de tout mon contenu et profil depuis un de externe.



Bon allez, les jeux.



Tadam, j'essaye les gros trucs qui en mettent plein la vue.

- forza horizon 4 : 60 fps, 4k, temps de chargements qui ont enfin été réduits drastiquement... Vraiment chouette

- Gears 5 : wow, quel éclairage et qu'elle finesse

- dirt 5 - belle surprise car vraiment moche et pas très fluide sur one x... Et là, la fluidité, la gestion de l'éclairage, des particules et de la meteo dynamique m'ont mis sur le cul. Bon ça reste un jeu très moyen.

- Control : 30fps ray racing laisse tomber c'est horrible, mais en 60 fps le jeu est super cool

- outriders : wow en 60fps c'est juste magnifique

- destiny 2 : je m'attendais à mieux, le 60 fps est enfin là mais bon..

- surtout, surtout, resident evil 8. J'avais déjà pris une belle baffe sur one x, mais alors là, c'est somptueux. Très fin et detaillé, superbement éclairé avec le ray tracing, on contemple le jeu du début à la fin

- tomber Raider (le 3) : ça déchire également en 4k 60 fps

- the médium : bof. Chiant.

- ori 2.claque.6k supersampling. Mais j'accroche pas.

-

Et surtout, je passais d'un jeu à l'autre en quelques secondes, ce quick resume c'est vraiment une tuerie. On peut enfin se faire une petite course de Forza sans poireauter 10mn pour ouvrir le jeu..



En conclusion, pour le moment la console est loin d'être indispensable car pas de jeux. Mais c'est une évolution vraiment agréable du matériel Microsoft avec un vrai vrai confort de jeu, on se rapproche des sensations du PC avec le SSD qui enleve ces longs temps de chargement ou tu poireautes au lieu de jouer, les 60 fps systématiques tellement plus agréables, et le quick resume cerise sur le gâteau.

Point de vue silence c'est assez incroyable d'ailleurs, je croyais sur ma one x était silencieuse, mais là meme pas un bruit de ventilo ou de blu ray.

Par contre ça chauffe sur le dessus on sont que ça expulse à fond la chaleur.



Vivement que les jeux exploitent pleinement cette merveille, on va déjà voir ce que donne la maj de métro Exodus, et puis j'aimerais aussi tâter du cyberpunk optimisé. J'hesite à le prendre des maintenant mais j'ai peur d'être déçu du rendu.

Quant à la ps5, les jeux annonces me font d'avantage rêver, mais Microsoft a une belle cartouche avec infinite et je suis sûr qu'on aura quelques belles exclus

Allez, bon jeu à tous!