C'est avec une IMMENSE tristesse que j'apprend à l'instant la mort de Benoit Sokal, auteur de BD reconnu (l'inspecteur Canardo), mais aussi de jeux vidéo d'aventure qui ont marqué leur époque.

Complètement autodidacte, il avait réalisé à lui seul le formidable Point And Click "L'Amerzone", puis avait connu la consécration avec la légendaire saga de Kate Walker, Syberia.

D'autres jeux s'en suivirent comme les très moyens "Lîle Noyée" ou "Paradise" ou le nettement plus réussi "Nikopol : le secret des immortels", hommage à l'univers d'Enki Bilal.

Retiré du Jeu Vidéo pendant 15 ans, il avait enfin signé son retour en collaboration avec Microids, signant une suite à Syberia.

Le 3e opus était sorti en 2017, et le 4ème, était en cours de développement.Si ces jeux n'ont pas toujours atteint la qualité espéré en terme de mécanique ou de technique, sa direction artistique quant à elle, unique, n'a jamais failli et a toujours été une pure merveille.Benoit Sokal était avant tout un conteur d'histoire, un narrateur de génie, émouvant, voir bouleversant.La communauté du Jeu d'Aventure vient de perdre l'un de ses plus beaux scaldes. Il nous manquera terriblement.Condoléances à sa famille et à ses proches.Pour lui rendre hommage, nous partageons les quelques avis écrits pours ses jeux.