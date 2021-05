Après le State of Play dédié à la suite tant attendue de la franchise de Guerilla Games, des redditeurs ont réussi à reconstituer partiellement la carte qu'Aloy parcourra dans ses nouvelles aventures.Cela a été rendu possible grâce aux coordonnées présentes sur les écrans qui défilaient en amont de la présentation de gameplay, ainsi qu'à Google Map.Il ne s'agit évidemment en aucun cas de la carte complète, ou même réel. Au vu des libertés prises sur les échelles des environnements de Zero Dawn, on peut douter du fait que GG aient voulu faire une 1:1 avec le monde réel pour Forbidden West. Cependant, les courtes distances séparant les différents endroits montrés laissent penser à un scope un peu plus réaliste.