Bonsoir.J'entends ici et là "Il s'annonce pas top techniquement, ouin ouin" mais et si... Il n'y a pas que ça qui fais un jeu, un jeu! Nom d'une rondelle de saucisson (Inosuke's style), je viens d'imaginer une fonction de "BOTW" qui pourrait vraiment être parfait pour le jeu.Et si le jeu disposait d'un système de "craft" ? Imaginons, le joueur dispose de "plans" afin de fabriqué les objets bien connus de la franchise: des Pokéball, des potions, des repousses etc... Tout-ça très similaire au système incorporé dans Zelda BOTW! Je trouve que ça serait excellent et cela permettrait de rajouté un peu de challenge et intérêt a ce monde ouvert.Devoir défoncer des arbres avec nos Pokémon pour chopper le bois nécessaire à la fabrication des Pokéball cela serait pas mal du tout, pour les potions ou autres "anti" (para, poison etc...) chopper des herbes ici et là.Vos avis ?