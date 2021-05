"L'année dernière, à la Xbox Games Showcase, Xbox a révélé 4 nouveaux jeux AAA provenant de leurs propres studios; Forza Motorsport, State of Decay 3, Avowed et bien sûr, Fable.



Pour cette année, y compris XGSP et Bethesda, jusqu'à présent, je pense que je connais déjà 5 titres AAA complètement nouveaux annoncés cet été. Certains plus attendus que d'autres.



Les plans fluctuent cependant encore. En fin de compte, je pense que l'on s'attend à ce que les bandes-annonces de gameplay et / ou les démos aient une plus grande présence au moins pour les choses déjà annoncées à venir cette année et l'année prochaine."



ca sortira bien un jour tout ca ^^