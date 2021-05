Attention des vidéos qui spoilent pour Fast&Furious 9 viennent de tomber sur le net dont Youtube (1ère victime moi) je viens de voir sans le vouloir la fin du film (pas vraiment un spoil on connais la scène) mais c'est pour vous dire d'être vigilent pour les rares fans de la franchise sur ce site!!!Le film est disponible depuis hier en corée et certains autres pays!PS: La musique de fin défonce

posted the 05/20/2021 at 02:57 PM by ratchet