Sony porte ses jeux sur PC plus par opportunisme que par réelle stratégie et si on regarde les jeux en question ils ont tous un point commun : ils utilisent des moteurs qui sont déjà multiplateforme.Or, la plupart des studios Sony utilisent des moteurs maison qui demanderaient un travail de portage conséquent donc les Uncharted, God of War, Ghost of Tsushima, Gran Turismo, je pense qu'on peut oublier.Y'a juste le cas Decima Engine qui a été porté sur PC par la team Kojima pour Death Stranding, et l'Insomniac Engine est probablement multiplateforme également vu qu'ils ont déjà sorti Sunset Overdrive sur xbox/pc.J'ai donc fait quelques recherches pour voir ce qu'il restait ce qui nous donne cette liste réduite :et(même si y'a aucune chance de voir débarquer des jeux PS5 d'aussitôt)Y'a aussi des vieux petits jeux comme Rain,Resogun,etc... et quelque jeux VR aussi mais c'est peu probable.Alors ça fait envie ?